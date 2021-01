Bösingen Mit Frack, Zylinder, Pinsel und Treibstoff

Punkt 13.30 Uhr am Dreikönigstag hatte der Narrenrat dann ein Überraschungsvideo auf der zunfteigenen Facebookseite hochgeladen, Outtakes inklusive.

Um 16 Uhr sollten die Herrenzimmerner sich einfach ein Klingeln an der Haustür vorstellen, diese öffnen und laut "Ju-hu-hu-hu" hinausschreien. "Lasse nun den Herrenzimmerner Narrenmarsch in Endlosschleife bis zum Abend abspielen", so der fachmännische Rat der Narrenzunft. Ganz wichtig: Den Zustand vor und nach dem Abstauben beziehungsweise Weißweingenuss fotografisch festhalten und an die Narrenzunft schicken. Wenn sich der Abend dann dem Ende neigt, einfach noch ein wenig sitzen bleiben, denn "ein Abstauber kommt generell zu spät vom Abstauben zurück", die nicht vorhandenen Gäste, mit denen man sich so gut unterhalten hat, verabschieden und noch einmal ein kräftiges "Ju-hu-hu-hu" in die Nacht schreien.