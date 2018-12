Bösingen Melodien, die zu Herzen gehen

Wie schon in den vergangenen Jahren sammelten sie Lieder, bekannte und weniger bekannte, mit denen sie ihre weihnachtliche Stimmung und Gefühle, wie schon im Namen ihres Gesangsduos "Sei Du selbst", widerspiegelten. Sie erreichen damit ein großes Publikum.

Vor zwei Jahren zogen sie aus der Marienkapelle in Bösingen in die St. Jakobuskirche nach Herrenzimmern, und füllten nun auch dort den deutlich größeren Kirchenraum. "Wir singen, was wir fühlen", erläuterte Bianca Gaiselmann. Mit diesem authentischen Gefühl würden sie die Herzen der Menschen erreichen. "Wir trauen uns was und möchten jedem vermitteln: Hab Mut und tu was in Dir steckt."

Am bezaubernden Ensemble beteiligten sich darüber hin­aus die Sänger Rudolf Sei­fried und Karin Schanz sowie Dorothea Wäschle am Klavier und Ariane Nester als Ansagerin. Die Technik im mit vielen Kerzen wunderschön geschmückten Kirchenraum übernahm Florian Wagner.