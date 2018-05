Bösingen "Lyra" vergisst fleißige Helfer keineswegs

In der Pause überreichte Birgit Berthold, Vorsitzende der Musikkapelle, Blumen- und Weinpräsente an Jugendleiterin Julia Müller, die Dirigentin des Vororchesters, Luitgard Kramer-Eith, den Dirigenten der Bläserklasse Gabor Fehervari, die organisatorischen Betreuer der Bläserklasse und des Vororchester, Stefanie Linsenmann-Müller und Egon Müller, und die Ausbilderin der Flötenschüler, Sabine Kummer.

Außerdem wurden die Ausbilder der übrigen Regi­ster lobend erwähnt; aus den eigenen Reihen wurde Alexander Müller hervorgehoben, der die Ausbildung am Schlagzeug übernimmt. Nur durch das Engagement so vieler Beteiligter sei eine Jugendausbildung auf diesem Niveau möglich.

Noch vor den Sommerferien wird es Elternabende geben, um alle anfallenden Fragen zu den Übergängen aus den verschiedenen Jugendorchestern zu klären. Ab den Sommerferien wird es in Kooperation mit der Grundschule Herrenzimmern eine neue Bläserklasse geben, an der die künftigen Zweit- und Drittklässler teilnehmen können. Hierfür werden die Instrumente in der Schule präsentiert.