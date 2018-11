Bösingen Linien von 1918 bis in die Gegenwart gezogen

Diakon Hans-Dieter Kraft, der den Wortgottesdienst in der Bösinger St. Wendelinuskirche feierlich hielt, ging auf die beiden schrecklichen Weltkriege ein. Nach dem Gedenkgottesdienst zogen die Vereinsabordnungen mit ihren Fahnen unter den Klängen eines Trauermarsches, den der Musikverein Bösingen unter Leitung von Gerhard Nesselhauf intonierte, von der Kirche zum Kriegerdenkmal.

Bürgermeister Johannes Blepp erinnerte in einer Ansprache an die vielen Kriegstoten und die Opfer von Gewaltherrschaft auf der ganzen Welt. Vor 100 Jahren fand der erste Weltkrieg sein Ende. Er war für die Menschen am Anfang des 20. Jahrhunderts ein erschütterndes Ereignis.

In Deutschland entstand die erste Demokratie. Doch sie erhielt kaum Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Als Folge des Krieges kam es zu Wirtschaftskrisen. Ein harter Friedensvertrag erschwerte den Menschen das Leben zusätzlich. Und mit einer bewussten Lüge wurde die demokratische Regierung für die Kriegsniederlage verantwortlich gemacht. Schon wenige Jahre später erstarkte die verbrecherische und menschenverachtende Ideologie des Nationalsozialismus. Die Demokratie in Deutschland zerbrach.