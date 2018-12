Bösingen Lichtertanz und frohe Worte

Bösingen (hh). Martina Kochendörfer bereiteten den Senioren angenehme und besinnliche Stunden. Mit Liebe wurden die Tische im Gemeinschaftsraum geschmückt. Max und Marlene Rapp spielten mit ihren Handorgeln auf, die Gäste sangen bei vielen Adventsliedern mit.

15 Kindergartenkinder aus Bösingen, die 2019 in die Schule kommen, sangen mit Kindergartenleiterin Regina Bantle Adventslieder und führten einen Lichtertanz vor. Martina Kochendörfer verteilte Weihnachtsgeschenke an die Kindergartenkinder und an die älteren Gäste.

Bürgermeister Johannes Blepp blickte auf das zu Ende gehende Jahr zurück. Es sei vieles passiert. Erfreulich sei ebenso, dass die Zahl der Bürger in der Gesamtgemeinde steige. Trotz der teuren Bauplätze sei die Nachfrage nach ihnen groß. Sehr erfreulich sei auch, dass die Grund- und Werkrealschule mit Ariane Nester eine neue Rektorin erhalten habe. Der Schulunterricht soll in Zukunft durch Tablets moderner gestaltet werden. Das Glasfaserkabel für schnelles Internet sei fast überall verlegt.