Bösingen Letzter Walzer mit der Kameralistik

Bösingen. Der Bösinger Gemeinderat hält sich nicht lange auf mit den Berechnungen des Kämmerers Matthias Jetter. Beim Blick auf den Haushaltszwischenbericht des laufenden Jahres und die Auswirkungen auf die kommende Zeit überwiegen die positiven Nachrichten.

Die Gewerbesteuer entwickelt sich sehr erfreulich. Statt der veranschlagten 900 000 Euro kündigen sich 1,35 Millionen Euro Einnahmen für die Gemeinde an. Mit anderen Veränderungen verbessert sich der Verwaltungshaushalt um 419 000 Euro. Dies hat Auswirkungen auf die Zuführungsrate, das erwirtschaftete Geld aus dem Verwaltungshaushalt. Statt einst kalkulierten 805 000 Euro werden es nun voraussichtlich 1,224 Millionen Euro. Dieses Geld kommt dem Vermögenshaushalt, der für neue Investitionen zuständig ist, zugute.

Weil sich zusätzlich Projekte wie die Fassadensanierung am Rathaus in Bösingen in diesem Jahr nicht mehr realisieren lassen (40 000 Euro), fallen Mehrausgaben wie außerplanmäßige Schwarzbeläge in Römerweg, Merowingerstraße und Nelkenweg (75 000 Euro) sowie auf dem Weg zur Ruine Herrenzimmern (36 000 Euro) und die Abrechnung Kirchwiesen (30 200 Euro) kaum negativ auf.