Bösingen Kein Buch mit sieben Siegeln

Epfendorf. Die Teilnehmer erhielten Basisinformationen zum neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR). Referentin war Michaela Wild. Sie ist nicht nur die Leiterin der Stadtkasse Albstadt, sondern auch für das neue Rechnungswesen Projektleiterin in Albstadt, Stetten am kalten Markt und Obernheim. Sie fungiert als Geschäftsführerin AG BuK, ist Mitglied der Lenkungsgruppe NKHR des Innenministeriums und arbeitet in verschiedenen Arbeits- und Projektgruppen zu diesem Thema mit.

Derzeit wird in vielen Kommunen das Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Michaela Wild gelang es, zusammen mit den Kämmerern der teilnehmenden Gemeinden, das Buch mit sieben Siegeln zu öffnen und ihren Zuhörern einen Einblick in das neue System zu geben.

Die Umstellung auf dieses kaufmännische Haushalts- und Rechnungswesen soll vor allem eines bewirken: optimierte finanzielle und strategische Steuerungsmöglichkeiten mit dem Ziel, dass jede Generation nur so viel verbrauchen darf, wie sie sich auch leisten kann.