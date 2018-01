Bösingen Kaputtes Pflaster kommt weg

Auch an anderen Stellen ist der Belag ramponiert

In Villingendorf sei vor 20 Jahren ein Pflasterstein verbaut worden, der bis heute keine Schäden zeige, so der Ingenieur. Dem Einwand eines Ratsmitglieds, auch an anderen Stellen gäbe es sichtbare Schäden, stimmte Bürgermeister Johannes Blepp voll und ganz zu. Doch der Bereich um die Bank sei im Ort ein exponierter Platz, betonte der Schultes. Deshalb werde dort mit dem Austausch begonnen. Die Arbeiten wird das Planungsbüro in das große Ausschreibungspaket, welches der Gemeinderat letzte Woche für mehrere Tiefbaumaßnahmen beschloss, mit aufgenommen.