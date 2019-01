Bösingen In alle Herren Länder

Bösingen (hh). Mit einer bunten Mischung aus breit gefächerten Informationen und Entertainment präsentierte sich "Müller Reisen" gemeinsam mit "Bottenschein Reisen" anlässlich des 30. Jubiläums von P.I.T.Touristik von der besten Seite. Aus erster Hand erhielten die Besucher der Reisemesse Auskunft über Flusskreuzfahrten, Bahn-, Bus- und Flugreisen, Hotels, Musicals, aber auch über Tages- und Seniorenreisen. Zusammen mit erfahrenen Reisebegleitern und gut ausgebildeten Reisebusfahrern gab das gesamte Team mit Geschäftsführer Bernd Müller an der Spitze Rede und Antwort.

In das riesige Angebot sind 70 neue Reisen, für jeden Geldbeutel eine, hinzugekommen. An den Ausstellungsständen wurden acht neue Reisekataloge und Prospekte vorgestellt. Erste Beratungsgespräche folgten gleich. Außerdem präsentierten sich zahlreiche Aussteller und Geschäftspartner aus dem In- und Ausland. Die neuesten Busse konnten ebenfalls besichtigt werden.

Reisepräsentationen im Schulgebäude auf der Leinwand rundeten den Tag ab. Um eine gute Bewirtung der Gäste in der großen Festhalle hat sich der VfB Bösingen gekümmert.