Bösingen Im Schein zahlreicher Kerzen

Werke von Johann Crüger, Johann Sebastian Bach und Georg Friedrich Händel, darunter so bekannte Melodien wie "Joseph, lieber Joseph mein", "Ich steh an deiner Krippen hier" und "Jesus bleibet meine Freude" stehen im Mittelpunkt des Programms.

In der Zeit um Weihnachten besteht bei vielen Menschen ein besonderes Bedürfnis nach stimmungsvollem Singen. Dem trägt ein weiterer Programmteil Rechnung: In mehreren klassischen Advents- und Weihnachtschorälen wie "Wachet auf, ruft uns die Stimme", "Vom Himmel hoch, da komm ich her", "In dulci jubilo" und "Tochter Zion, freue dich" wird das singende Publikum mit einbezogen, wobei dem Orchester die Begleitung obliegt und der Kirchenchor jeweils einen dazu passenden Überchor singt.

Der Kirchenchor freut sich, dieses anspruchsvolle Projekt in Kooperation mit dem Orchester "Cappella Vivace" durchführen zu können. Die Leitung liegt in den Händen von Peter Auginski. Man darf sich auf ein romantisch-besinnliches Musikerlebnis und eine direkte Hinführung auf Heiligabend freuen. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten.