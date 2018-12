Bösingen Gymnastik garantiert Geselligkeit

Bei einem gemütlichen Beisammensein gab es zunächst den Jahresrückblick von Gymnastikleiterin Veronika Walter. Sie dankte allen für die rege Teilnahme an ihren Gymnastikstunden. Auch bedankte sie sich bei Ingrid Seifried und Barbara Dunkel für ihren Einsatz.

Bei Kaffee und Kuchen wurde in froher Runde viel geplaudert, was so im Laufe des zu Ende gehenden Jahres passiert ist. Barbara Dunkel hat eine Weihnachtsgeschichte vorgetragen, die zum Nachdenken anregen sollte.

Veronika Walter hat die Statistik verlesen, wo festgehalten wird, wer wie oft "geschwänzt" hat. Es wurde festgestellt, dass es sehr wenig Ausfälle gab, was kein Wunder ist: Es gehen alle sehr gerne zu den Gymnastikstunden, schon wegen der Geselligkeit.