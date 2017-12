Bösingen Fortsetzung folgt

Bösingen (apf). Wahrscheinlich hat jede Gemeinde ihre "Problembären". In Herrenzimmern sind sie auf jeden Fall in der Lindenstraße (marodes Gebäude mit Gefährdungspotential für Vorbeigehende) und in der Schulstraße (stattlicher Wuchs von Gehölz in den Gehweg hinein) zu finden – und wieder einmal Thema im Bösinger Gemeinderat.