Bösingen-Herrenzimmern. Im vergangenen Jahr fand in Herrenzimmern der erste Kinderflohmarkt statt, das Team freute sich über eine gelungene Premiere und veranstaltet ihn in diesem Jahr ein weiteres Mal. 2017 gab es den Flohmarkt noch klein, aber fein im Bürgersaal, dieses Jahr wagt sich das Team in die Festhalle. Angeboten wird alles rund ums Kind, gut erhaltene Kleidung, Erstlingsausstattung, Bücher und Spiele sowie Spielzeug. Wer also noch etwas für seine Kinder benötigt oder die Erstausstattung für das Kind sucht, sollte sich den Samstag, 16. Juni, und die Zeit von 9.30 bis 11.30 vormerken. Tische können für die Gebühr von 5 Euro unter der Adresse (flohmarkt-hz@outlook.de) reserviert werden. Zur Stärkung bietet das Flohmarktteam Kaffee und Kuchen oder Weißwurst und Weißbier an.