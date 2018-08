Bösingen Feldwege in Schuss gebracht

Die Hochwaldstraße außerhalb der Ortsbebauung ist Bestandteil des Verbindungswegs über den Stittholz nach Dunningen. Dieses Teilstück der Hochwaldstraße erhielt durchgängig einen neuen Schwarzbelag. Der Unterbau wurde aber nur punktuell ausgebessert.

Dies gilt auch für den landwirtschaftlichen Fahrweg Vor Eichen. "Nur dort, wo es notwendig war, haben wir den Unterbau saniert", erklärt Kämmerer Matthias Jetter. An einigen Stellen hätten Verdrückungen vorgelegen. Die Straßenarbeiten waren Anfang März im Rahmen weiterer Tiefbauarbeiten vergeben worden. Zum Gesamtlos – es ging an die einheimische Firma Gebrüder Bantle – zählten in erster Linie die Erschließungsarbeiten für die beiden neuen Baugebiete "Eschle Ost" und "Breite Wiesen IV, zweiter Bauabschnitt". Mehrere kleinere Tiefbaumaßnahmen waren mit ausgeschrieben worden.