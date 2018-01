Mehr als 30 Jugendliche unterschiedlichen Alters nahmen beim Klepferlehrgang der Narrenzunft Herrenzimmern teil und hatten viel Spaß dabei. Bei den erfahrenen Bennerrössle-Teams um Armin Müller, Sebastian Schneider, Martin Stoll, Andy Flaig, Matthias Stern, Steffen Kobel und Thomas Breig waren die Zöglinge in besten Händen. Zu allererst wurde so mancher Zwick zum Klepfen fachgerecht angebracht. Die alten Hasen erläuterten die Schlagtechnik. Manches Nachwuchstalent hatte noch so manche Schwierigkeiten, mit der Peitsche die Gänsefeder zu treffen, andere wiederum trafen – zur Freude der Zuschauer – punktgenau. Der Klepferkurs war mit einem Wettbewerb verbunden. Dabei wurde die Lautstärke gemessen sowie Zielgenauigkeit und Doppelschlag bewertet. Beim Klepferlehrgang erhielten Kinder und Jugendliche Getränke und Vesper zur Stärkung. Der Nachwuchs fürs Bennerrössle ist gesichert. Foto: Hölsch