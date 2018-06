Bösingen Elan für vier Etappen in zwei Tagen

Am Morgen ging es zunächst durch das Dorf, wobei zu sehen war, wie das Wasser hier imstande ist, Mühlen anzutreiben. Danach am Ortsende über eine sanft hügelige Landschaft, mit Aussichten zur Schwäbischen Alb, talwärts in das Eschachtal, vorbei am Eckhof übers Bettlinsbad in die ehemalige Reichsstadt Rottweil. Vorbei an der Hochbrücke ging es durch den Stadtgraben wieder ins Tal. Von der Au blickten die Wanderer auf das schöne Rottweiler Stadtbild mit den historischen Gebäuden und Türmen und – direkt vor der Nase – auf den Testturm.

So gingen sie entlang des Neckars zur ehemaligen Pulverfabrik, um die wohlverdiente Mittagsrast einzulegen. Die Teilnehmer genossen die Naturpfade entlang des Neckars bis nach Talhausen und nahmen dann den Weg bergauf über die Ruine Herrenzimmern nach Bösingen.

Sportlich unterwegs mit ein wenig Zeitdruck wegen des WM-Fußballspiels, wurde das zweite Tagesziel gerade noch rechtzeitig zum Spielbeginn erreicht. Gemeinsam ließen sie bei privatem "Public Viewing" den zweiten Wandertag mit mehreren Aufs und Abs über 28 Kilometer ausklingen.

Passender hätte das Wetter für die rund 48-Kilometer-Wanderung durch die heimatnahe Natur, entlang der historischen Stadt und den regionalen Einkehrmöglichkeiten nicht sein können.