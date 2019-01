Bösingen Einst Sitz der Herren von Zimmern?

Bösingen-Herrenzimmern. Klara und Bernd Pieper, die beiden ehrenamtlich Beauftragten des Landesamtes für Denkmalpflege im Bereich Archäologie, fanden dort mehrere Bruchstücke von Gebrauchskeramik. Anhand spezieller Merkmale, so der Ränder, kann diese Keramik ungefähr ins elfte Jahrhundert datiert werden. Somit gilt die Nußburg, nach der Neckarburg, als bisher älteste Burgstelle am oberen Neckar.

Bei der Nußburg (früher auch Lusburg genannt) handelt es sich um eine Anlage mit zwei vorgelagerten Wällen, welche typisch für eine Entstehungszeit im zehnten und elften Jahrhundert ist. Auffällig ist das der Nussburg vorgelagerte große, terrassenförmig angelegte Plateau mit einer in der Nähe liegenden Quelle – also ein hervorragender Siedlungsplatz. Ob diese Anlage, die ursprüngliche Burg der Herren von Zimmern, beziehungsweise das 994 genannte Ancencimbra (Württembergisches Urkundenbuch Band 1, Nr. 197) ist, kann nur vermutet werden. Zwei zur selben Zeit existierende, große Burganlagen in räumlicher Nähe und von unterschiedlichen Adelsgeschlechtern errichtet, sind doch sehr unwahrscheinlich.

Denn schon in der Zimmerischen Chronik, geschrieben in der Mitte des 16. Jahrhunderts (Band 1, Kapitel 2), steht: "Dargegen herüber auf dem rucken am Nägker, ist ain alt burgstal, Lusburg genannt, welches vor zeiten on allen zweifel ain fest, werlich, guot hus gewesen, seitmals es mit zwaien diefen greben in ainen felsen erhawen, vor ainandern zu sambt aim vorhof versorgt und versehen. Nu hat mich oft verwundert, ob Zimbern oder gemelte Lusburg elter seye, und in ansehung, das meins erachtens kainer von Zimbern so nahe an sein schlos und haimwesen, auch in sein aigne herschaft ain frembden het pawen lassen, so wer zu vermuoten, die Lusburg müeste etwas elter dann Zimbern sein."