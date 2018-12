Bösingen Eine Hektarparty steigt in Herrenzimmern

Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten sind für zwölf Euro an folgenden Stellen erhältlich: in Herrenzimmern bei der Brauerei/Gaststätte Sonne und Bäckerei Müller, in Bösingen bei der Metzgerei Paul Bantle und in Villingendorf bei Teamsport Haller. An der Abendkasse kosten die Tickets 14 Euro. Der Einlass unter 16 Jahren ist nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet.