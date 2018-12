Bösingen. Unbekannte Täter haben von Samstag, gegen 16 Uhr, bis Montag, gegen 7 Uhr, in Bösingen in eine Fleischerei in der Riedstraße sowie in eine Kfz-Werkstatt in der Grabenstraße eingebrochen. Die Unbekannten hebelten laut Polizeiangaben ein Fenster neben dem Haupteingang der Fleischerei auf, kamen so in das Gebäude und hebelten hier während ihrer Suche nach Beute mehrere Türen und Schränke auf. Aus einer Kasse entnahmen sie 85 Euro Bargeld. Daraufhin begaben sich die Unbekannten zum Gebäude einer Kfz-Werkstatt in die nahe gelegene Grabenstraße. Hier hebelten die Täter ebenso ein Fenster auf, stiegen in das Gebäude ein und entwendeten eine verschlossene Kassenschublade, bevor sie das Gebäude verließen. Die Kassenschublade brachen die Unbekannten im Anschluss außerhalb der Werkstatt auf. Das darin vorhandene Bargeld in Höhe von etwa 200 Euro, gestückelt in Zwei-Euro-Münzen nahmen sie mit. Die Polizei in Rottweil nimmt sachdienliche Angaben zu beiden Taten entgegen, Telefon 0741/47 70.