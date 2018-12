Bösingen Ein Opa bringt Publikum zum Lachen

Epfendorf/Bösingen. Mehr als drei Jahre hat Alois Bushart an seiner Biografie gearbeitet. Ursprünglich dazu gedacht, seinen Kindern, Enkeln und Urenkeln jene Geschichten schriftlich zu hinterlassen, die er in seinem fast 90-jährigen Leben erlebt hat, ist am Ende ein Buch entstanden, das mehr ist als nur die Summe seiner Erinnerungen.

Der Autor stellte sein Werk "Opa, erzähl…!" der Öffentlichkeit vor. Die Zuhörer kamen zahlreich in die Epfendorfer Gemeindehalle: Es musste mehrfach nachbestuhlt werden, und die mei­sten nutzten auch die Gelegenheit, ein oder gleich mehrere druckfrische Exemplare direkt vor Ort zu erwerben – vom Autor handsigniert, versteht sich.

Vorab begrüßte Bürgermeister Mark Prielipp die Zuhörer. Er selbst habe das Buch kurz zuvor "atemlos" gelesen, so Prielipp, und machte aus seiner Begeisterung keinen Hehl: "Atemberaubend, ein Meisterwerk, grenzenloser Witz, eine Biografie, die Grenzen sprengt" – dies waren nur einige der Stichworte, die er fast ebenso atemlos aneinanderreihte.