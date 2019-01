Bösingen Drei Tage voller Ulk

Das Narrenwochenende beginnt heute, Freitag, 11. Januar, um 19 Uhr mit dem Fackelumzug und rund 1200 Hästrägern. Dem folgt ein Brauchtumsabend im Festzelt. Dazu spielen "Die zwei Hofemer". Am Samstag folgen ab 13 Uhr der Kinderumzug mit 700 jungen Narren und ein Brauchtumsnachmittag im Zelt. Um 18.30 Uhr ist Narrenmesse in St. Urban. Der Jubiläumsumzug mit den Waldgau- und weiteren Zünfte schließt sich am Sonntag an. 3700 Narren und Musikanten werden dazu erwartet. Abschluss ist um 16.45 Uhr mit einem Massenchor der Kapellen im Festzelt.