Bösingen Diverse Sympathien für einen "Adlergarten" erkennbar

Ingrid Engelhart, Vorsitzende von Spes (Studiengesellschaft für Projekte zur Erneuerung der Strukturen, Freiburg), stellt ihren Verein und diverse Zukunftsmodelle vor. Grundlage ist der Besuch von Gemeindemitgliedern in Eichstetten am Kaiserstuhl im Mai (wir haben berichtet). Dort werden Konzepte von Spes in der Praxis umgesetzt.

Nun wird überlegt, was für Bösingen und Herrenzimmern möglich ist. Spes könnte dabei beratend tätig sein. In einer der kommenden Sitzungen will der Gemeinderat entscheiden, ob und wann Spes in Bösingen aktiv sein wird.

Dass sich Bösingen mit Spes und einer ambulant betreuten Pflegewohngruppe anfreunden könnte, deutet sich an, ist aber derzeit spekulativ. Für eine Pflegewohngruppe dient der "Adlergarten" in Eichstetten als Vorbild. Als ein weiteres Beispiel wird Kiebingen genannt. Ähnliches soll außerdem zeitnah in Frittlingen entstehen.