Bösingen Die Zukunft der Wahrsagerin ist rosig

Bösingen-Herrenzimmern. Besonders schön ist’s an Fasnet, wenn die Narrenzunft selbst – oder zumindest exponierte Personen aus selbiger – für Stoff sorgt. Auch die Herrenzimmerner haben das hinbekommen, und so gibt es am Samstagabend gleich zur Begrüßung einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte. Denn auch im vergangenen Jahr haben nicht nur Narren dafür gesorgt, dass es viel zu berichten gibt.