Bösingen Der letzte seiner Art

Der Schuldenstand dürfte Anfang Januar 1,144 Millionen Euro betragen, dies entspricht pro Kopf 344,52 Euro. Vor einem Jahr waren es noch 388,73 Euro. Und in einem Jahr soll es mit den Schulden weiter bergab gehen, in der mittelfristigen Finanzplanung stehen 297 Euro geschrieben.

Aufs Dach gestiegen

Es erweist sich als Vorteil, über eine stolze Rücklage im untersten siebenstelligen Bereich zur Finanzierung der 2018er-Vorhaben zu verfügen. Eine Entnahme von 439 000 Euro ist nach Plan erforderlich.

Großmaßnahme im kommenden Jahr ist die Sanierung des Dachs der Bösinger Schule (430 000 Euro). Das Fitmachen zweier Feldwege (Vor Eichen und Teile der Strecke Richtung Stittholz) wird etwa 180 000 Euro kosten. Die Sanierung des ortsbildprägenden Gebäudes in der Kirchstraße 2 in Herrenzimmern (Westgiebel, Ostgiebel, südliche Dachgaube und am Dachflächenfenster) verlangt laut Architekt 98 800 Euro.

Projekte, die weiter in die Zukunft weisen, beinhaltet der Haushalt gleichfalls. Wie der Antrag auf Aufnahme in das Landessanierungsprogramm (10 000 Euro) oder Beteiligung der Gemeinde an dem seit längerer Zeit in Herrenzimmern angedachten Projekt des seniorengerechten Wohnens (50 000 Euro für den Kauf eines Gemeinschaftsraums).

Dennoch: Kämmerer Jetter und Bürgermeister Johannes Blepp vergessen nicht, auf Ausgabendisziplin mit Blick auf die stetig steigenden Ausgaben für Kinderbetreuung hinzuweisen: "Der Verwaltungshaushalt sollte weiterhin sehr genau im Auge behalten und nicht nur nach der momentanen sehr guten Finanzierungssituation beurteilt werden. Die Umstellung auf das neue Haushaltsrecht mit der Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten als echten Aufwand macht diese Aufgabe nicht einfacher."

Nachbemerkung: Einfacher soll es dafür ab dem 29. Dezember in der Gemeinde werden. Jedenfalls für diejenigen, die eine schnellere Internetverbindung ordern, was laut Bürgermeister kurz vor Silve­ster möglich sei.