Bösingen Der Lebensretter sagt, was zu tun ist

Bösingen-Herrenzimmern (hh). Es ist bekannt, dass die Abstauber der Narrenzunft Herrenzimmern am Dreikönigstag nach getaner Arbeit pünktlich um 18.30 Uhr im Gasthaus Sonne anwesend sein sollen. Für jede angebrochene halbe Stunde Verspätung ist eine Gebühr von 5 Euro fällig. "Strafrechtlich" verfolgt dies Simone Schumpp. Dieses "Strafgeld" kommt einem sozialen Zweck zugute. Dieses Jahr haben sich die Abstauber für einen Defibrillator für die Turn- und Festhalle ausgesprochen. Weil das "Strafgeld" nicht ausreichte, spendeten sie einen satten Betrag. Narrenpräsident Klaus Stern übergab den Lebensretter Bürgermeister-Stellvertretender Roland Noder, der sich bei der Narrenzunft bedankte. Roland Noder würde sich freuen, wenn sich ebenso in Bösingen Spender für einen Defibrillator für die Bösinger Turn- und Festhalle finden würden.

Im Anschluss an die Übergabe sprachen Roland Noder und Ralf Imhof, Bereitschaftsleiter der Bösinger DRK-Bereitschaft, in der voll besetzten Narrenstube über die Bedeutung eines Defibrillators im Notfall. Imhof betonte, dass bei Herzkammerflimmern oder Herzstillstand eine schnelle Behandlung (in den ersten drei Minuten) sehr wichtig sei. Das Gerät sei für nicht ausgebildete Ersthelfer konzipiert und einfach zu bedienen. Der "Defi" sage deutlich und genau, was zu tun sei. Die DRK-Bereitschaft übernehme anschließend die Weiterbehandlung, ein Notarzt werde gerufen.