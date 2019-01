Bösingen Das Leitbild "Heimat mit Zukunft" füllt sich mit Leben

Mit der Sanierung von Dach und Fassade am Schulgebäude in Bösingen investiert die Gemeinde 2019 "weiter in die Attraktivität unserer beiden Schulstandorte". Auch der Anschluss beider Schulstandorte an das Glasfasernetz werde die Grundschule weiter stärken. Ziel der neuen Schulleitung sei das zügige Umsetzen des Medienentwicklungsplans. Mit seiner Hilfe sollen die Schüler auf den Umgang mit Internet und sozialen Medien vorbereitet werden.

Gemeinsam mit der Mehrzweckhalle erhält das Schulgebäude in Bösingen eine neue, elektronische Schließanlage. Erweise sich dieses Konzept als erfolgreich, werden weitere Gemeindegebäude eine solche erhalten, so Blepp.

Eine besondere Stärke der Gemeinde seien das ehrenamtliche Engagement und der starke Zusammenhalt, stellte der Bürgermeister fest. 2019 beginne der VfB Bösingen mit dem Bau des neuen Sportheims auf dem "Bruckäcker". Für den Neubau erhalte er von der Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 150 000 Euro. Im Jahr 2020 werde der VfB sein 100. Jubiläum feiern.

Ehrenamtliches Engagement ermögliche ebenso die Sanierung der Vereinstoiletten im Schulgebäude Herrenzimmern. Auch dieses Projekt unterstütze die Gemeinde mit einem Zuschuss.

Auf die Idee von Roland Noder und Rainer Hezel brachten die Mitarbeiter des Bauhofs in den beiden Ortskernen Weihnachtsbeleuchtungen an. Begleitend dazu haben ehrenamtlich engagierte Mitbürger in beiden Ortsteilen die Veranstaltung "Lichter im Advent" ins Leben gerufen.

Seit Beginn des Jahres 2018 setzten sich der Gemeinderat und engagierte Mitbürger mit dem Beratungskonzept auseinander, das "Spes Zukunftskonzepte" (Freiburg) anbietet. Sie bietet Konzepte zur Steigerung der Lebensqualität im ländlichen Raum an. Dazu gehören innovative Ideen zur Seniorenbetreuung. Als Vertreter von "Spes" informierte anschließend der gebürtige Bösinger Alexander Hölsch über die anstehende Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Auch die erfolgreichen mittelständischen Unternehmen prägen das Zusammenleben in der Gemeinde, sagte der Bürgermeister. Um die Erweiterung eines Unternehmens in Herrenzimmern zu ermöglichen, bringt der Gemeinderat die Änderung des Bebauungsplans "Brühl, 1. Änderung" auf den Weg. Auch plane ein Unternehmen eine Gewerbeansiedlung in Bösingen. Dazu müsse der Bebauungsplan "Pfarrbrühl, 2. Änderung" geändert werden.

Im Frühjahr beginnt Bauhofleiter Siegfried Szillat die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit. Johannes Blepp: "Damit verliert die Gemeinde Bösingen einen sehr erfahrenen, kompetenten und engagierten Mitarbeiter." Aktuell bereite sich Bernhard Thieringer auf seine Aufgabe als neuer Bauhofleiter vor.

Eine gelungene Maßnahme war die Giebelsanierung und der Neuanstrich am Gemeindegebäude in der Kirchstraße 2. Der Westgiebel hat nun ein neues Fachwerk.

In wirtschaftlich guten Zeiten hat die Gemeinde ihre Schulden abgesenkt. Als Folge dessen betrug zum 1. Januar der Schuldenstand 248,79 Euro je Einwohner. Dadurch liege die Gemeinde weit unter dem Durchschnitt des Landes Baden-Württemberg und des Landkreises Rottweil.