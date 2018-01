Bösingen Bösingen will in Wege investieren

In vier Kategorien hat der Planer die Schäden eingestuft. Priorität I heißt Vollausbau und trifft laut Weisser für zwei kleinere Strecken auf dem landwirtschaftlichen Fahrweg Vor Eichen zu. In diesem Bereich findet sich auch ein größerer Abschnitt der Kategorie II. Für diese Sanierung sieht das Büro eine acht Zentimeter Tragdeckschicht als erforderlich an.