Bösingen Bösingen erstrahlt im Lichterglanz

Bösingen (hh). Die Feier "Lichter im Advent" entstand auf Initiative der beiden Gemeinderäte Roland Noder und Rainer Hezel. Für die Adventszeit wurde in beiden Ortsteilen eine Adventsbeleuchtung gekauft und installiert, um die Ortsmitten in stimmungsvolles Licht zu tauchen. Die Sterne für Bösingen werden demnächst geliefert und an den Straßenbeleuchtungen angebracht.

Gemeinderätin Karin Merz eröffnete die kleine Feier mit einem Gedicht, Ulrike Kettelhut erzählte eine Geschichte. Eine kleine Abordnung des Musikvereins Harmonie Bösingen stimmte mit ihren Adventsliedern musikalisch in die Adventszeit ein. Trotz des regnerischen Wetters folgten viele Bürger der Einladung, auch aus Herrenzimmern. Anlässlich der Einweihung der neu angeschafften Adventsbeleuchtung spendierte die Gemeinde ausnahmsweise am Abend alles, was an angeboten wurde. Der Heimatpflegeverein Bösingen übernahm die komplette Bewirtung und den Auf- und Abbau. Mit den Spenden im aufgestellten Körbchen wurde der Heimatpflegeverein belohnt. Rainer Hezel, Bösingens stellvertretender Bürgermeister, bedankte sich bei allen, die an der Feier teilgenommen haben, ganz besonders bei der Gemeinde mit dem Bauhof, bei den Musikanten und den aktiven Mitgliedern des Heimatpflegevereins. Bürgermeister Johannes Blepp schloss sich den Dankesworten an. Am zweiten Adventssonntag findet die Feier (Lichter im Advent) um 17.30 Uhr bei der Rosenberger Mühle in Herrenzimmern statt.