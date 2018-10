Bösingen Bösingen arbeitet an seiner Zukunft

Bösingen (kw). Der Gemeinderat in Bösingen hat der Rathausverwaltung einhellig grünes Licht erteilt, sich um die Aufnahme in das Programm zu bemühen. Doch bis das erste konkrete Projekt anläuft, wird noch viel Wasser den Herrenzimmerner Schlossbach hinunterfließen. Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsmaßnahmen, so Gaby Pietzschmann von der STEG Stadtentwicklung aus Stuttgart, sei das Jahr 2020.

Nun heißt es abwarten: Bis zum Frühjahr 2019 dürfte über den Antrag entschieden worden sein. Bei einer Ablehnung, so wurde offen kommuniziert, würde die Gemeinde einen Folgeantrag stellen. Im Falle einer sofortigen Aufnahme in das Förderprogramm wären als nächster Schritt die Voruntersuchungen zu machen. Zudem müsste der Förderrahmen festgelegt werden. Pietzschmann stellte die bisher gemeinsam erarbeiteten Ergebnisse in einer Präsentation am Ratstisch vor.

Seit Dezember 2017 haben sich der Gemeinderat, die Verwaltung, die STEG und auch Bürger zur Gemeindeentwicklungsstrategie intensiv Gedanken gemacht. Der Gemeinderat beschäftigte sich in zwei Workshops mit Zukunftsfragen der Gemeinde in allen Bereichen. Die Bürger konnten sich im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung (Bürgerwerkstatt) in den Entscheidungsprozess mit einbringen. Die Projektleiterin ging kurz auf einzelne Maßnahmen im Abgrenzungsgebiet ein.