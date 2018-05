Bösingen Blutritt stets ein ganz großes Erlebnis

Hochrangige Geistliche wie Kardinal Walter Kasper, Bischof Marco Busca aus Mantua und natürlich auch zahlreiche Politiker waren als Ehrengäste geladen.

Auch eine erstaunliche Zahl an Reitern aus der Raumschaft nimmt an dem faszinierenden Geschehen teil. Pfarrer Hermann Barth aus Dunningen konnte in diesem Jahr allerdings nicht mitreiten. Hingegen waren der aus Seedorf stammende Dekan Reinhard Hangst sowie der aus Lauffen stammende Pfarrer Kilian Krug auch heuer hoch zu Ross, ebenso wie Justizminister Guido Wolf und Landtagsabgeordneter Stefan Teufel.

Erwin Gerster, Chef der Biberacher Blutreitergruppe, würdigte die musikalischen Verdienste des Musikvereins Bösingen unter der musikalischer Leitung von Sabrina Flaig. Auch der Bösinger Bürgermeister Johannes Blepp und Pater Balla outeten sich als begeisterte Anhänger der Reiterwallfahrt.

Nach dem Blutritt gab es für die Bösinger Musikanten die beliebte Stärkung auf dem Aussiedlerhof Böhmer in Berg. Dann war ein Verweilen beim Maifest in Zogenweiler angesagt. Im Festzelt trumpften nochmals Kapellen auf, die beim Blutritt mitgespielt hatten. Natürlich war das auch für die Bösinger Musikanten der krönende Abschluss.