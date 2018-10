Bösingen Blasmusik und gute Stimmung

Die zweitägige Veranstaltung ist weit herum bekannt und beliebt. Der Besucherandrang bestätigt dies Jahr für Jahr. Der Musikverein sprach an beiden Tagen alle Altersgruppen an. Am Samstagabend sorgte die Band SüdLife ab 20 Uhr in der großen Festhalle für gute Stimmung. Parallel fand in der kleinen Halle die DiscoNight mit "DJ Black & White" statt.

Der Sonntag war von einem bunten Programm geprägt. Traditionell zum Frühschoppen trat der beliebte Bösinger Männerchor unter der bewährten Leitung von Manfred Mink mit Trinkliedern auf. Anschließend trat der Musikverein Hochmössingen mit schöner Blasmusik auf. Zur Mittagszeit wurden wie gewohnt die beliebten Schlachtplatten aus eigener Vereinsschlachtung in verschiedenen Variationen angeboten. Wer wollte, konnte seine Schlachplatte auch selbst zusammenstellen. Außerdem wurde Flammkuchen angeboten. Des Weiteren stand den Weintrinkern ein reichhaltiges Weinsortiment regionaler und Internationaler Weine zur Verfügung.

Am Nachmittag zur Kaffeezeit gab es eine große Auswahl an selbstgebackenen Kuchen und Torten. Der Sonntag war vom Frühschoppen bis zum Abend von Blasmusik geprägt. Es spielten die Gruppe Schwaissblech und der Musikverein Katzensteig auf der Festbühne. In der kleinen Halle fand am Sonntagnachmittag das Kasperle-Theater statt, bei dem die Kinder ihre wahre Freude daran hatten.