Bösingen Besucher hören die Glocken läuten

Bösingen (hh). Die Besucher in der restlos gefüllten Bösinger Kirche erlebten bei Kerzenlicht ein abwechslungsreiches, beeindruckendes und besinnliches Konzert. Eröffnet wurde es durch die virtuosen Klänge, die Werner Zeihsel an der Orgel mit dem Stück "A Candle Song" beeindruckend vortrug.

Mit den Liedern "Hoch tut euch auf", "Advent ist ein Leuchten", "Lass mich nicht aus deiner Gnade fallen" und "Wie groß bist Du" präsentierte der Männerchor des Gesangvereins Frohsinn (Dirigent Manfred Mink) stimmungsvolle und berührende Lobgesänge mit klanglicher Geschlossenheit. Bestes Beispiel hoher Sangeskunst.

Als Kontrast trat das Bläserquintett des Musikvereins (Leitung Trompeter Hans-Peter Bantle) mit den Stücken, "Rudolph, The Red Nosed Reindeer" und "We Wish You A Merry Christmas" auf und begeisterte das Publikum.