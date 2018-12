Bösingen Besorgt um alle Schäfchen

Bösingen (hh). 1978 wurde der DRK-Ortsverein Bösingen gegründet. Im selben Jahr entstand in Herrenzimmern eine DRK-Frauenseniorengymnastikgruppe unter der Leitung von Maja Noder. Gleich zu Beginn schlossen sich einige Frauen aus Bösingen der Gruppe in Herrenzimmern an. Weil immer mehr Bösinger Frauen dazu kamen, bot es sich an, eine Gruppe in Bösingen ins Leben zu rufen.

Dies nahm Maja Noder 1984 in die Hand. Zu einem späteren Zeitpunkt übernahm Helga Kutzner und Jahre danach Lisa Fuchs die Gruppe. 1998 stieg Kornelia Schumacher im Wechsel mit Maja Noder als Gymnastikleiterin ein. Wenn Not an Mann ist, vertritt Maja Noder heute noch Kornelia Schumacher in Bösingen. Wie in Herrenzimmern unter Gymnastikleiterin Veronika Walter, so sind in Bösingen zwei Gymnastikfrauengruppen aktiv.

Drei Bösinger DRK-Seniorengymnastikgruppen, davon zwei mit Damen und eine mit Herren, trafen sich zur Feier im Advent im "Wilder Mann". Einige vorweihnachtliche Lieder wurden gesungen. Seniorengymnastikleiterin Kornelia Schumacher und Inge Löhle trugen besinnliche Geschichten vor. Als bayerische Burschen traten Maria Haaga und Inge Löhle mit dem zweistimmigen Gesang "Der Waldbua" auf; sie erhielten zurecht großen Applaus.