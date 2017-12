Bösingen-Herrenzimmern. Gleich zwei Verkehrsteilnehmer sind am frühen Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Herrenzimmern und Bösingen mit ihren Autos gegen einen umgestürzten Baum gefahren. Laut Polizeiangaben stießen gegen 5.45 Uhr eine Renault-Fahrerin und ein Mercedes-Fahrer mit dem Baum zusammen, der aufgrund des starken Windes umgestürzt war. Insgesamt entstand an den Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Der Baum wurde im Anschluss durch die Feuerwehr Bösingen von der Fahrbahn geräumt.