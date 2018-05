Bösingen Bauhof und Eltern

Und zwar in der Form, die Stefan Bonus (Firma Westfalia Spielgeräte) in der April-Sitzung des Gemeinderats vorgestellt hat. Weil das präsentierte Kunststoffmaterial auf dem Markt sonst nicht erhältlich sei, könne auf eine Ausschreibung verzichtet werden, informiert Bürgermeister Johannes Blepp. Die Kosten für "Eschle-Ost" belaufen sich auf 22 851,57 Euro und für "Breite Wiesen IV" auf 20 307,35 Euro. Die Burgenoptik in Herrenzimmern wurde vor drei Wochen als Grund für den Unterschied genannt.

Die Montagekosten, die der Bürgermeister mit etwa 10 000 Euro taxiert, will sich die Gemeinde sparen. Deshalb ist der Bauhof, der demnächst eine neue Kraft bekommt, so Blepp, gefordert. Aber auch der Vorschlag von Roland Noder, engagierte Eltern anzusprechen, um beim Aufbau zu helfen, wie es einst bei anderen Spielplätzen in der Gemeinde praktiziert worden sei, wird mit Wohlwollen aufgenommen.

Und: Bauherrn, so erfährt die Ratsrunde von der Verwaltung, wird mit Blick auf die Erschließungsarbeiten in beiden Gebieten als Baubeginn das Jahr 2019 empfohlen.