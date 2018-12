Bösingen Bauantrag erhält grünes Licht

Das ortsansässige Bauunternehmen will in der Dunninger Straße ein stattliches Verwaltungsgebäude erstellen – und zwar auf dem Platz, auf dem derzeit Bürocontainer stehen. An den Containern sei zu erkennen, wie beengt die Raumverhältnisse bei dem stetig gewachsenen Unternehmen mittlerweile geworden sind, wurde angedeutet.

Kleinere Befreiungen seien erforderlich, erklärte Bürgermeister Johannes Blepp. Man habe diese aber bereits mit der Baurechtsbehörde besprochen.