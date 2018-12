Bösingen Balsam für die Seele aus voller Kehle

"Was wäre dieses Leben ohne Musik?, fragte Müller. Die Musik habe einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Musik sei schon immer und werde auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil des Lebens bleiben. Musik transportiere Gefühl. Ganz egal, ob es ein Gefühl der Freude oder der Trauer sei, fuhr der Vorsitzende fort. Musik sei sowohl Balsam für die Seele, als auch Ausdruck von überschwänglicher Freude.