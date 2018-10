Bösingen Anfang eines neuen Zaubers

Bösingen. Die Umstellung von der gewohnten Kameralistik auf das neue kommunale Haushaltsrecht, das der betriebswirtschaftlichen Buchführung angelehnt ist, ist für Ungeübte kein Selbstläufer. Gut, dass Kämmerer Matthias Jetter die Ratsmitglieder mit verständlichen Worten Richtung "Klassenziel" führt. Wo die Musik spielt: Dies ist das Gesamtergebnis des Ergebnishaushalts (7,873 Millionen Euro). Es beträgt 122 000 Euro. Liegt also im grünen Bereich, ist positiv. Neu: Ist vieles, sind aber vor allem die Abschreibungen, die erwirtschaftet werden müssen. Stichwort: Generationengerechtigkeit. Der Impuls für die Umstellung in allen Kommunen des Landes bis spätestens 2020. Um Nachfolgende nicht mit La­sten über Gebühr zu erdrücken oder mit zu ambitionierten Projekten finanziell zu lähmen (Ob allerdings kleinere schwäbische Gemeinden die Sorgenkinder in Deutschland sind beim Blick auf Bundes-, Landes- und städtische Haushalte?). Doch zurück nach Bösingen. Die Abschreibungen betragen im Entwurf 404 800 Euro.

Ein – derzeit – fiktives Beispiel soll erläutern, mit welchen Summen bei einer neuen Investition gerechnet werden muss. Koste ein Feuerwehrauto 250 000 Euro, müssen 25 Jahre lang jährlich 10 000 Euro abgeschrieben werden, so Jetter auf eine Frage von Gotthard Mei. Und beim Kauf von zwei Feuerwehrautos? "Dann kastrieren wir uns finanziell selber", bringt es Roland Noder dra­stisch auf den Ratstisch. Wo es happig werden könnte: Dies ist der ungedeckte Anteil im Finanzhaushalt. Der Finanzierungsmittelbedarf ist für 2019 mit 696 000 Euro errechnet. Rücklagen (Dieser Terminus verschwindet nun ebenfalls), ab sofort liquide Mittel, oder Darlehen sind für die Deckung verantwortlich. In Bösingen sind es die ehemaligen Rücklagen, die laut Jetter etwa 1,8 Millionen Euro betragen. Bei gleichbleibenden Zahlen wäre allerdings nach dem dritten Jahr damit Schluss. Sicher nicht schlecht: Die Tilgung von Krediten beträgt 136 500 Euro. Ein Betrag, der vor Jahren deutlich höher war. Zum Beispiel um die 165 000 Euro vor vier Jahren. Größere 2019er-Vorhaben: Die vier größeren Projekte sind bereits in einer der vergangenen Sitzungen avisiert worden. Die Dachsanierung der Schule Bösingen. Laut Architekt Harald Ganter derzeit mit 485 000 Euro veranschlagt (der Ansatz war noch mit 430 000 Euro notiert); das Streichen des Gebäudes (sinnvoll) koste zusätzlich etwa 33 000 Euro. Ein Zuschuss ist bereits bewilligt und beträgt 142 000 Euro, ein zweiter ist gestellt; erhofft werden aus dem Ausgleich­stock des Landes 144 000 Euro.

Weitere größere Maßnahmen betreffen die Schul-/Bergstraße (Vollausbau; Wasserleitung 107 000 Euro, Abwasserkanal 159 000 Euro, Straßenbelag 376 000 Euro), die Siemensstraße (Ausbau; Wasserleitung 56 000 Euro, Straßenbelag 224 000 Euro) und den Parkplatz in der Bösinger Ortsmitte (Ausbau; 118 000 Euro). Weitere Aktionen: 150 000 Euro erhält der VfB Bösingen als Unterstützung beim Bau des Sportheims; ausgezahlt werden sollen je 75 000 Euro in 2019 und 2020. Der Modellsportclub Herrenzimmern wird mit 9000 Euro bedacht für eine neue Zufahrt zum Fluggelände; ein Projekt, welches laut Georg Bantle bereits vollendet sei. Beachtlich sind sicher ebenso die 56 000 Euro für die Sanierung des Forchenwaldwegs. Und die 60 000 Euro für eine neue Straßenbeleuchtung in der Bösinger Straße. Sie soll die hängenden Leuchten ersetzen. Das Diskussionsthema: Ist die Burgruine Herrenzimmern, besser die 25 000 Euro für eine neue Treppe zur Oberburg. Die aktuelle mit Eisenbahnschwellen gilt als nicht mehr verkehrssicher und ist gesperrt. Vorgesehen ist der Ersatz mit einer Stahltreppe, ähnlich der Spindeltreppe, die zur Burgkapelle führt. Dazu kommen Eigenleistungen des Geschichts- und Kulturvereins Herrenzimmern, der sich um die Fundamente verdient machen will, in Höhe von etwa 6000 bis 8000 Euro.