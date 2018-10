Bösingen Alte Tradition in Ehren gehalten

Die Kirbe begann im Bürgersaal. Eine Menschenmenge wartete auf den Hammellauf, der für die Kinder auf dem Schulhof begann. So manches Elternteil und auch Omas begleiteten ihr Kleinkind. Die Kinder mussten so lange Runden laufen, bis der Wecker von Narrenrat Fabian Seifried am Podest klingelte. 46 Kinder machten mit. Gewinner des schlachtreifen Schafs war der neunjährige Level Müller aus Herrenzimmern.

Schöne und gesellige Stunden mit musikalischer Unterhaltung und Schlachtplattenessen schlossen sich an. Weit über Mitternacht hinaus blieben die Gäste sitzen. Der andere Morgen begann mit dem Frühschoppen. Anschließend tischte die Narrenzunft ihre allseits bekannten Schlachtplatten und andere Kirbespezialitäten auf. Gut angenommen wurde ebenso das reichhaltige Kuchensortiment. Der Besucherstrom war der beste Beweis für die Qualität der Ware. Die Gäste erfreuten sich aber genauso über den herbstlichen Tischschmuck.

Mit dem Kirbefest unterstreicht die Narrenzunft Herrenzimmern ihr Anliegen, alte Traditionen aufrecht zu erhalten.