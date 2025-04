Sankt Florian hilft bald nicht mehr: Böses Erwachsen für das Publikum im Gemeinderat Albstadt

1 So voll wie am Donnerstag war die Gemeinderatssitzung in Albstadt möglicherweise noch nie. Die Tagesordnung hatte es wahrlich in sich. Foto: Karina Eyrich

Beim Bericht über Albstadts aktuelle Finanzlage ist klar geworden: Wenn’s brennt, betrifft’s tatsächlich alle. Manchen wird das freilich immer erst zu spät klar, bedauert die Kolumnistin.









Eine dreifach überbuchte Tagesordnung mit drei Themen, die – jedes für sich – abendfüllend gewesen wären: Was das Programm für die jüngste Gemeinderatssitzung angeht, hat sich die Stadtverwaltung am Donnerstag nicht mit Ruhm bekleckert. Auch nicht bezüglich der recht kurzfristigen Ansagen, die Feuerwehrabteilung Margrethausen ins – schon länger angedachte – gemeinsame Feuerwehrhaus für Laufen und Lautlingen mit einzuquartieren. Und was die Pläne für die Zukunft der Schillerschule Onstmettingen – nämlich ohne Haupt- und Werkrealschule – angeht, so ist der Begriff „überstürzt“ nicht ganz falsch.