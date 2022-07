1 Wunderschön, aber leider nicht am richtigen Platz: Das Tiny-Haus der Bad Imnauer Fischer steht im Konflikt mit den Hochwasserschutzrichtlinien und muss deshalb an einer anderen Stelle wieder aufgebaut werden. Foto: Haid

Haigerloch-Bad Imnau - Das Dilemma, in dem die Fischer jetzt stecken, wurde in der Ortschaftsratssitzung am Mittwoch offenbar. Bei einer Baukontrolle durch das Landratsamt wurden dessen Vertreter auf die Vereinsbauten zwischen Eyach und Mühlenkanal aufmerksam und forderten ein Baugesuch ein.

Dieses wurde auch eingereicht aber seitens des Landratsamts und des Haigerlocher Bauamts nicht genehmigt, da die Anlage im Hochwasserschutzgebiet liegt und dem aktuellen Hochwasserschutzgesetz unterliegt. Die Anlage muss jetzt an dieser Stelle zurückgebaut werden und ein neuer Standort gefunden werden.

Ortschaftsrat muss Baugesuch ablehnen

Um nicht gegen gesetzlichen Bestimmungen zu verstoßen, musste der Ortschaftsrat deshalb am Mittwoch den Bauantrag des Fischereivereins Bad Imnau zur Nachgenehmigung des Tiny-Hauses mit Terrasse und Außenküche ablehnen, was einstimmig geschah.

Mitglieder des Bad Imnauer Fischereivereins hatten im Oktober 2020 mit der Herstellung des mobilen Tiny-Hauses begonnen und darin mehrere hundert Arbeitsstunden investiert.

Fischer investieren hunderte von Arbeitsstunden

Im März 2021 wurde es dann an seinen jetzigen Platz gestellt und mit einer Terrasse versehen. Im August 2021 stellten die Imnauer Fischer ihr Projekt in einem – leider verregneten – Tag der offenen Tür schließlich der Öffentlichkeit vor. In diesem Frühjahr ergänzte der Verein seine Unterkunft mit einem Lager- und Geräteschuppen – ebenfalls in Holzbauweise.

Ziel und Zweck des Tiny-Hauses ist die Nutzung als Unterschlupf bei Regen, für Sitzungen des Ausschusses und für die Ausbildung von Nachwuchsfischern.