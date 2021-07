Waldschule in Neuweiler hat Wasser in den Wänden

1 Im 50 Jahre alten Gemäuer gibt es eine böse Überraschung. Foto: Buck

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

In Neuweiler gibt es ein Problem: Der An- und Umbau der Waldschule zur Kindertagesstätte wird deutlich teurer. Grund ist Wasser, das steckt nämlich in den Wänden.

Neuweiler - Die Kosten für den Umbau der Waldschule zum Kindergarten in Neuweiler steigen. Eigentlich schießen die Zahlen ähnlich flott in die Höhe wie einst die US-amerikanische Mondrakete im Jahr 1969. Hauptgrund dafür ist eine böse Überraschung im 50 Jahre alten Gemäuer, wie die stellvertretende Bürgermeisterin Doris Hammann dem Gemeinderat jüngst erklärte. Denn viele Flächen im Altbau haben einen Wasserschaden – über die Jahre ist Wasser eingesickert und hat den Boden arg in Mitleidenschaft gezogen. "Deshalb muss der alte Estrich raus", erklärte Hammann. Konkret handelt es sich um eine durchaus große Fläche von 550 Quadratmeter. Doch damit nicht genug.

Unser Bestes. Aus der Region, für die Region Wir freuen uns, dass Sie sich für einen SB Plus Artikel interessieren. Erhalten Sie unbegrenzten Zugriff auf alle Webseiteninhalte mit SB Plus Basis. 4 Wochen kostenlos

Danach nur 6,99 € / Monat*

Jederzeit kündbar *Monatspreis nach 12 Monaten: 9,99 € Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Was ist ? Starke Nachrichten aus der Region, auf den Punkt recherchierte Exklusivgeschichten, prägnante Kommentare – mit SB Plus wissen Sie, was vor Ihrer Haustüre geschieht. Wir sind vor Ort, damit Sie informiert sind. Wir fragen nach, damit Sie mitreden können. Wir werden konkret, damit Sie leichter den Überblick behalten. Mit SB Plus lesen Sie von überall, rund um die Uhr unser Bestes auf der Webseite. Durch Ihr Abonnement fördern Sie regionalen, unabhängigen Journalismus, welcher von unseren Redakteuren geleistet wird. Ihr Schwarzwälder Bote Bereits Abonnent? Hier einloggen