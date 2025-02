Börsenrally: Dax überspringt erstmals Marke von 22.000 Punkten

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben in Rekordlaune. Der Dax knackt im Monatsrhythmus die Tausendermarken - trotz neuer Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump.

Frankfurt - Unbeeindruckt von den Zollankündigungen durch US-Präsident Donald Trump ist der Dax erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 22.000 Punkten gesprungen. Der deutsche Leitindex kletterte zeitweise auf mehr als 22.003 Punkte, gab dann aber wieder etwas nach. Erst am 20. Januar hatte der Dax die Marke von 21.000 Punkten geknackt, am 3. Dezember vergangenen Jahres die von 20.000 Zählern.

Die Anleger lassen sich ihre Rekord-Laune auch durch Trumps Zolldrohungen nicht vermiesen. Trump hat neue Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA in Höhe von 25 Prozent bekanntgegeben. Es werde keine Ausnahmen oder Befreiungen geben, hieß es. Zudem zögen die USA Sonderzölle auf Fahrzeuge, Computerchips und Pharmaprodukte in Betracht. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte eine entschlossene Reaktion an.

Drohungen von Trump verfangen kaum bei Anlegern

Zoll-Drohungen oder -Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump verfangen kaum noch. Händler sagten, die Anleger sähen sie als Mittel Trumps, Deals zu erreichen und dabei Kompromisse einzugehen, die letztlich allen nützen könnten. Auch den unlängst erlittenen Kurseinbruch wegen Sorgen vor KI-Konkurrenz aus China hatte der Dax schnell wettgemacht.

Seit Jahresanfang hat der Dax mittlerweile fast elf Prozent gewonnen - und das nach einem erfolgreichen Jahr 2024 mit einem Zuwachs von fast 19 Prozent.

Die Börse wird auch von der Erwartung auf sinkende Zinsen in der Eurozone angetrieben, mit der die Europäische Zentralbank (EZB) die schwache Konjunktur ankurbeln will. Die Inflationssorgen haben zuletzt abgenommen. Die Börsen setzen demnach auf eine starke Wirtschaft bei fallenden Inflationsraten.

Für Aktienanleger sind die Aussichten auf sinkende Zinsen gute Nachrichten. Aktien werden gegenüber festverzinslichen Papieren wieder attraktiver. Kredite werden günstiger, Unternehmen können sich deshalb leichter finanzieren, Investitionen werden erschwinglicher.

Ein weiterer Grund für die Börsenrally dürften die zuletzt guten Geschäftszahlen größerer Unternehmen vor allem aus den USA sein.

Kontrast zur Konjunkturflaute in Deutschland

Die Entwicklung an den Börsen steht weiterhin in starkem Kontrast zur mauen Wirtschaftslage in Deutschland. Die Blicke der Investoren richten sich oft aber nicht unbedingt auf die aktuelle Lage, sondern auf künftige Gewinne. Zudem sind die meisten der 40 im Dax geführten Konzerne international aufgestellt.

Wie schnell Euphorie an den Börsen auch umschlagen kann, zeigten jüngst die Turbulenzen an den Finanzmärkten rund um die Erfolge des KI-Assistenten des chinesischen Start-ups DeepSeek, der unter anderem mit ChatGPT konkurriert. Diese hatten die hohen Bewertungen von KI-Aktien und die Dominanz von US-Konzernen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) infrage gestellt.