Börsen: Asiens Märkte nach Trump-Ultimatum im Minus - Ölpreis hoch

1 Nach Aussagen von US-Präsident Trump gerieten Asiens Börsen unter Druck. Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa Die Handelswoche in Asien beginnt mit roten Zahlen. Wichtige Leitindizes rutschen deutlich ins Minus. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine weitere Eskalationsdrohung im Iran-Krieg ausgestoßen.







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Seoul/Hongkong/Tokio - Die Börsen in Asien haben die Handelswoche nach dem Ultimatum von US-Präsident Donald Trump an die iranische Führung deutlich im Minus begonnen. Japans Leitindex Nikkei 225 rutschte nach der feiertagsbedingten Handelspause am Freitag zur Eröffnung zeitweise um knapp fünf Prozent ab. Südkoreas Leitindex Kospi begann die Woche ebenfalls mit rund fünf Prozent im Minus. In der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sank der Index Hang Seng um etwa 2,8 Prozent, während in China der CSI-300-Index, der die wichtigsten Aktien auf dem Festland abbildet, zum Start zeitweise 1,4 Prozent nachgab.