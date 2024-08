Börse: Sorge um US-Konjunktur lässt Aktienkurse einbrechen

1 Der Ausverkauf an den asiatischen Aktienmärkten - hier in Japan - setzt sich fort (Archivfoto). Foto: Eugene Hoshiko/AP/dpa

An den Finanzmärkten geht die Angst um, dass sich in den USA eine Wirtschaftskrise anbahnt. In Asien brechen die Kurse ein.









Tokio/Hongkong/Shanghai/Sydney - Der Ausverkauf an den asiatischen Aktienmärkten hat sich zu Beginn der neuen Börsenwoche fortgesetzt. Die Sorgen um eine womöglich harte Landung der Konjunktur in den USA verschreckte auch am Montag die Investoren. Zudem litten Technologiewerte unter einem Bericht, dem zufolge der Chip-Produzent Nvidia den Start neuer KI-Chips wegen sogenannter Designmängel verschiebt. Nvidia war zuletzt als großer Profiteur von Künstlicher Intelligenz das Zugpferd der allgemeinen Börsen-Rally.