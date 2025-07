Börse: Medizintechnik-Anbieter Brainlab sagt Börsengang ab

1 Brainlab-Gründer Stefan Vilsmeier im Jahr 2021. Nun hat das Unternehmen seinen Börsengang kurzfristig abgeblasen. (Archiv) Foto: Peter Kneffel/dpa Das 1989 gegründete Medizintechnik-Unternehmen Brainlab ist kein Start-Up mehr, sondern eine etablierte Größe in seiner Branche. Der geplante Gang an die Börse aber verläuft nicht planmäßig.







München - Der Münchner Medizintechnikhersteller Brainlab hat seinen Börsengang zwei Tage vor dem geplanten ersten Handelstag an der Frankfurter Börse überraschend abgesagt. Gründe nannte das Unternehmen nicht. Ein zweiter Versuch zu einem späteren Zeitpunkt ist nicht ausgeschlossen: "Ein Börsengang zu einem späteren Zeitpunkt wird vonBrainlab und den veräußernden Aktionären weiterhin geprüft", hieß es in der kurzen Pflichtmitteilung an den Kapitalmarkt.