26-Jährige liegt in Sulz verletzt auf der Straße Polizei sucht 31-jährigen Fiat-Fahrer

Zunächst schien es sich um einen Unfall mit Unfallflucht zu handeln. Etwas, das – leider – immer wieder vorkommt. Inzwischen erscheint das, was sich am 20. Februar in der Balinger Straße in Sulz zugetragen hat, den Ermittlern immer merkwürdiger. Die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidium Konstanz suchen nun nach weiteren Zeugen in dem Fall, der sich möglicherweise zu einem echten Kriminalfall entwickeln könnte.