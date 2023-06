Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Donnerstag vor der Vorlage von Inflationszahlen zurückgehalten. Der Leitindex Dax notierte gegen Mittag bei 15.

Frankfurt/Main - Am deutschen Aktienmarkt haben sich die Anleger am Donnerstag vor der Vorlage von Inflationszahlen zurückgehalten. Der Leitindex Dax notierte gegen Mittag bei 15.930,45 Punkten, was einem Minus von 0,12 Prozent entsprach. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,33 Prozent auf 27.129,27 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte indes um 0,3 Prozent nach oben.

Am Markt erwarteten die Anleger neue Daten zur Preisentwicklung in Deutschland am Nachmittag. Inflationsdaten aus der Eurozone folgen am Freitag. Zuletzt hatten zahlreiche Vertreter der Europäischen Zentralbank deutlich gemacht, dass der Kampf gegen die hohe Inflation fortgesetzt wird. Anleger sehen sich also nach wie vor mit der Aussicht auf weiter steigende Zinsen der Notenbanken konfrontiert.