Dax auf Rekordjagd - Gut vier Prozent Plus in einer Woche

1 Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: picture alliance / dpa

Der Dax hat am Freitag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Zwischenzeitlich stieg der deutsche Leitindex auf über 18.800 Punkte.









Frankfurt/Main - Der Dax hat am Freitag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Zwischenzeitlich stieg der deutsche Leitindex auf über 18.800 Punkte. Auftrieb gab vor allem die Hoffnung auf doch noch zeitnahe Leitzinssenkungen in den USA. Die dünnen Handelsumsätze am Brückentag nach dem Feiertag Christi Himmelfahrt trugen ihr Übriges dazu bei, denn an solchen Tagen reichen bereits wenige Orders, um das Börsenbarometer kräftiger in die eine oder andere Richtung zu bewegen.