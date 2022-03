Brand an der Zellerschule Nagold schlittert nur knapp an einem Flammen-Inferno vorbei

Da ist es dann wieder – dieses Glück im Unglück: Bei aller Aufregung um den Brand an der Zellerschule in Nagold überwiegt am Montag in der Stadt das Gefühl, noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen zu sein. Nagolds OB Jürgen Großmann betont: "Das war ganz knapp an einer Tragödie vorbei."